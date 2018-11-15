29 ноября в Минске состоится бизнес-встреча "Конец международного налогового планирования? Кипр"

В первую очередь данная встреча будет полезна белорусским бизнесменам, имеющим бизнес на Кипре, а также в других юрисдикциях.
В рамках нашей бизнес-встречи мы рассмотрим неизбежные проблемы и трудности в кипрской юрисдикции, возникшие в результате изменений налоговой среды по всему миру, когда власти большинства развитых стран настроены решительно по искоренению сложных корпоративных структур, имеющих многочисленные слои, а также искоренению слоев компаний в различных юрисдикциях, созданных с единственной целью - свести к минимуму их налоговые обязательства.
Спикеры - практики:
Майкл Хаджиханнас, СЕО FinExpertiza Cyprus, окончил Лондонский университет Royal Holloway, член ICAE, диплом по международному налогообложению, выданный сертифицированным Институтом налогообложения, сертификат в области регулирования финансовых услуг, выданный сертифицированным Институтом по ценным бумагам и инвестициям, зарегистрирован в CySEC.
Георгий Тсамурлидис, старший налоговый консультант FinExpertiza Cyprus, окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента в г.Краснодар, Россия, полная квалификацию АССА.
С более подробной программой мероприятия можно ознакомиться
Скачать счет
Выступление спикера будет сопровождаться переводом на русский язык.
С нетерпением ждем встречи с вами!
Организатор мероприятия:
Контакты для связи +375 29 624-35-94, e-mail: gil@finexpertiza.by
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.425 BYN
|2.418 BYN
|2.425 BYN
|USD
|2.1472 BYN
|2.133 BYN
|2.141 BYN
|RUB
|3.162 BYN
|3.17 BYN
|3.18 BYN