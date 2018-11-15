29 ноября в Минске состоится бизнес-встреча "Конец международного налогового планирования? Кипр"

В первую очередь данная встреча будет полезна белорусским бизнесменам, имеющим бизнес на Кипре, а также в других юрисдикциях.

В рамках нашей бизнес-встречи мы рассмотрим неизбежные проблемы и трудности в кипрской юрисдикции, возникшие в результате изменений налоговой среды по всему миру, когда власти большинства развитых стран настроены решительно по искоренению сложных корпоративных структур, имеющих многочисленные слои, а также искоренению слоев компаний в различных юрисдикциях, созданных с единственной целью - свести к минимуму их налоговые обязательства.

Спикеры - практики:

Майкл Хаджиханнас, СЕО FinExpertiza Cyprus, окончил Лондонский университет Royal Holloway, член ICAE, диплом по международному налогообложению, выданный сертифицированным Институтом налогообложения, сертификат в области регулирования финансовых услуг, выданный сертифицированным Институтом по ценным бумагам и инвестициям, зарегистрирован в CySEC.

Георгий Тсамурлидис, старший налоговый консультант FinExpertiza Cyprus, окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента в г.Краснодар, Россия, полная квалификацию АССА.

С более подробной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке

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Выступление спикера будет сопровождаться переводом на русский язык.

С нетерпением ждем встречи с вами!

Организатор мероприятия: finexpertiza.by

Контакты для связи +375 29 624-35-94, e-mail: gil@finexpertiza.by

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