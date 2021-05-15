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Экономика
15 мая 2021, 09:00

3 простых шага по снижению расходов для бизнес-леди. Комиссия за платежи всего 0,0001% с "Оплати-Бизнес"!

"Мы не боимся трудностей!" – пожалуй, такой девиз может объединить сегодня предприимчивых руководителей, развивающих свой бизнес, в самых разных сферах. Надежный партнер – это тот, кто не только подставит плечо в трудную минуту, но и поможет развитию и росту вашей компании. Белинвестбанк = поддержка женского бизнеса. Для новых клиентов – бизнес-леди* – мы приготовили уникальное предложение! При открытии счета в белорусских рублях субъектам женского предпринимательства предоставляется возможность практически бесплатно внедрить в инфраструктуру своей компании инновационный сервис "Оплати-Бизнес". Один звонок – и вам открыты возможности для осуществления хозяйственной деятельности дешево, быстро и максимально комфортно. Почему это предложение будет выгодно именно для вашего бизнеса?

"Оплати-бизнес" – это сервис, предназначенный для осуществления операций юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в системе расчетов с использованием электронных денег "Оплати".

3 простых шага на пути снижения ваших расходов:

· С 1 мая по 29 июля 2021 года станьте клиентом Белинвестбанка на условиях пакетного обслуживания (кроме пакетов "Стартап" и "ИП-Стартап").

· Заключите договор на осуществление операций с электронными деньгами "Оплати" посредством сервиса "Оплати-Бизнес".

· Принимайте оплату по QR-коду от клиентов через систему "Оплати" с зачислением на текущий (расчетный) банковский счет в Белинвестбанке на общую сумму в расчетном периоде:

· от 500 руб. и более – для индивидуальных предпринимателей;

· от 1000 руб. и более – для юридических лиц.

И плата за операции через сервис "Оплати-Бизнес" до конца 2021 года составит только 0,0001 % от суммы денежных средств, перечисленных на текущий (расчетный) банковский счет, открытый в ОАО "Белинвестбанк"!

Какие плюсы для компаний при подключении к сервису "Оплати-Бизнес"?

· Сокращение расходов на оборудование, поскольку внедрение QRкода в платежную инфраструктуру предприятия требует минимальных затрат.

· Отсутствие комиссии за эквайринг.

· Зачисление зарплаты и других регулярных выплат происходит без комиссии как для организации, так и для индивидуального предпринимателя или для физического лица, который получает личный доход.

· Интеграция с кассовыми системами и интернет-магазинами.

· Мгновенная процедура оплаты.

· Виртуализация карт лояльности – сокращение издержек на идентификацию и эмиссию карт.

· Увеличение клиентской базы.

· Возможность проведения различных рекламных и мотивационных компаний за счет сэкономленных средств.

Как видите, экономить на приеме безналичных платежей от клиентов – очень просто!

И главное, вам не придется идти за услугой. Мы предоставляем возможность оnlineподключения к системе "Оплати-Бизнес". Это означает, что теперь, не выходя из собственного офиса, можно начать использовать сервис в своей коммерческой деятельности. Для этого лишь необходимо связаться со специалистами банка по номеру +375 (017) 388-82-24. В этот день ваша организация будет готова принимать оплату электронными деньгами!

Подробнее об условиях акции можно узнать здесь.

Получить информацию о продуктах и услугах банка вы можете по телефонам Контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг".

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* – субъекты женского предпринимательства – это женщины, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также юридические лица, у которых более 50 процентов уставного фонда находится в собственности юридического (-их) лица (лиц) частной формы собственности и руководителем которого является женщина, и (или) доля участия женщин (-ы) в уставном фонде которого (-ых) в совокупности составляет 25 процентов.

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