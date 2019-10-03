"3М" – 25 лет развития и совершенствования технологий

Компания "3М" с 1994 года представлена в Республике Беларусь и отмечает в эти дни 25-летний юбилей своей работы. Компания пришла на белорусский рынок с потребительскими товарами и продукцией для дорожной безопасности, а сейчас активно развиваются такие сферы, как средства индивидуальной защиты, товары для авторемонта, промышленные клейкие ленты, абразивные материалы, стоматологические и медицинские продукты.

Рынок авторемонта в Беларуси сделал большой шаг вперед за последнее десятилетие. Все это время материалы для кузовного ремонта компании "3М" помогали автосервисам улучшить качество предоставляемых услуг, увеличить прибыльность, делая процесс профессионального ремонта автомобиля проще, быстрее и эффективнее. Поэтому сегодня продукцию компании, а именно – шлифовальные диски, полировальные пасты и маскирующие клейкие ленты, можно встретить практически в каждом белорусском автосервисе – от крупной автодилерской станции до небольшой автомалярной мастерской.

В рамках клиентской поддержки команда "3М" проводит онлайн-обучение по наиболее эффективному применению технологий и продукции для авторемонта. В социальной сети "ВКонтакте" проходят вебинары для технических специалистов, в которых может принять участие любой желающий. В 2019 году на территории Беларуси, Казахстана и России стартовала программа лояльности для сотрудников автосервисов, по которой взаимодействие с клиентами происходит с использованием технологии блокчейн. Клиенты могут с помощью смартфонов сканировать QR-коды на товаре, участвующем в программе, и тем самым получать доступ к информации о продукте, инструкциям, профессиональным советам по его использованию, а также сохранять историю взаимодействия с компанией.

Продукция компании способствует повышению безопасности на дорогах Беларуси: благодаря световозвращающим пленкам дорожные знаки хорошо видны на дорогах и автомагистралях.

Индустриальное направление традиционно является одним из ключевых в экономике Беларуси и приносит до 25% ВВП, и многие решения компании "3М" представлены для производственных предприятий. Так, средства индивидуальной защиты используются в машиностроении, химическом производстве, пищевой промышленности.

"3М" первый в Беларуси производитель , кто стал говорить о вредных и опасных факторах производства, предельно допустимых концентрациях, уровнях шума, необходимости применения и правильного выбора средств индивидуальной защиты. Компания принесла на рынок средств индивидуальной защиты экспертизу, лучший мировой опыт и индивидуальный подход к каждому клиенту, среди которых БелАЗ, МТЗ, "Штадлер", "Беларуськалий". Инновационные продукты "3М" обеспечивают защиту органов дыхания, зрения и слуха от вредных и опасных факторов производства, популярными являются одноразовые респираторы Aura™, полумаски для защиты от газов и паров, наушники и сварочные щитки Speedglas™.

В Беларуси компания представляет на рынке промышленные клейкие ленты, адгезивы и абразивы, которые широко используются при производстве лифтов, поездов и транспортных средств. Сегодня 90% продаж абразивных материалов в стране приходится на продукты с зерном точной формы 3M™ Cubitron™ II. Их приобретают в основном частные компании, работающие на рынке металлообработки и связанные с производством металлоконструкций из черных и цветных металлов, в особенности из нержавеющих сталей.

На стенде компании "ЗМ" во время Белорусского промышленно-инвестиционного форума

Благодаря керамическому зерну точной формы, абразивные круги и шлифовальные ленты Cubitron II имеют высокую агрессивность и очень медленный износ, а хорошее качество получаемой поверхности позволяет сократить количество последующих операций. В результате только за последний год рост продаж абразивных материалов составил около 30%.

Практически все хирургические, реанимационные, педиатрические, ортопедические и другие отделения государственных и частных медицинских клиник, и центров страны используют продукцию "3М". Она позволяет снизить уровень внутрибольничных инфекций. Процесс оказания медицинской помощи становится более эффективным с решениями компании "3М" в онкологических и реабилитационных центрах.

Каждый стоматолог страны применяет в своей практике стоматологическую продукцию "3М". Материалы ортопедического и терапевтического профиля имеют длительный клинический опыт применения благодаря многолетнему научно-образовательному процессу, который компания проводит как для студентов медицинских вузов, так и для врачей-стоматологов любого профиля.

"Для нас всегда было важным следовать за потребностями клиента, поэтому на протяжении всей нашей деятельности здесь мы старались внедрять продукты, необходимые для развития белорусских предприятий. Рад отметить тот посильный вклад, который наша компания привносит для поступательного развития и роста экономики страны, модернизации производственных процессов и повышения качества выпускаемой продукции, повышения профессионализма рабочих, создания для них более благоприятных и безопасных условий труда", – отметил Дмитрий Дорохин, глава представительства компании "3М" в Беларуси.

Информация о компании "3М"

Компания "3М" использует достижения науки, чтобы ежедневно делать жизнь лучше. Более 93 000 ее сотрудников работают над созданием и повышением доступности технологий, которые помогают людям. Объем продаж "3М" в 2018 году составил 33 млрд долл. США. Узнайте о научных решениях, воплощенных компанией "3М" в жизнь, на сайте www.3mrussia.ru .

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