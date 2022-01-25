5 новых причин выбрать Белгазпромбанк для обслуживания своего бизнеса

Откройте с 1 января по 30 июня текущий счет в Белгазпромбанке и получите 50% скидку на абонентскую плату* за РКО на 6 (шесть) полных календарных месяцев, бесплатное подключение к пакету и подарок: носитель ключей электронной цифровой подписи. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стартовала акция, в рамках которой банк предлагает очень выгодные условия обслуживания.

РКО в Белгазпромбанке – это всегда разумный выбор. Во-первых, наши тарифы полностью прозрачны, во-вторых, наш сервис практически безупречен, в-третьих, у нас отсутствует комиссия за встречный платеж, ну и, в-четвертых, прием выручки 24/7 с онлайн зачислением на счет в самой широкой сети банкоматов-ресайклеров. Эти преимущества доступны всем нашим клиентам.

Но мы решили дать новым бизнес-клиентам еще больше. Теперь к стандартным аргументам в пользу выбора Белгазпромбанка для сопровождения своего бизнеса добавилось еще 5 "акционных" причин:

1. Бесплатное подключение пакетов операций.

2. Предоставление носителя электронных ключей в подарок при подключении к системе "Интернет-банк. Бизнес".

3. Вознаграждение по зарплатному проекту: от 0 рублей.

4. Выгодные тарифы на эквайринг.

5. Новые уникальные пакеты РКо "smartРитейл" и "smartРитейл+" с акционным количеством платежей.

Новый пакет операций в белорусских рублях "smartРитейл+" предназначен специально для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли и (или) оказания услуг (выполнения работ) для населения.

Новые клиенты Белгазпромбанка при открытии первого текущего (расчетного) банковского счета в банке с подключением к пакету операций "smartРитейл+" в период с 01.01.2022 по 30.06.2022 за 20 BYN в месяц получают: 30 платежей за пределы банка ежемесячно, бесплатный Интернет-банк и носитель электронного ключа, услуги самоинкассации под 0,1% от суммы (мин. 1 копейка), эквайринг по карточкам всех банков-резидентов под 2% от суммы, бесплатные зарплатные и корпоративные карточки, а также бесплатный зарплатный проект!

Подробную информацию о расчетно-кассовом обслуживании в Белгазпромбанке и условиях акции вы можете узнать здесь, а также у консультантов в офисах и по телефону 120.

*На акционных условиях вы можете подключиться к пакетам операций "#наСтарт", "Элит ИП", "smartРитейл", "Начальный", "Перспективный", "smartРитейл+"new, "Стандарт+", "Деловой+", "Партнер+".

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