Администраторы банка ВТБ (Беларусь) стали одними из самых эффективных специалистов розничного бизнеса группы ВТБ

В рамках проведения координационной комиссии по розничному бизнесу при управляющем комитете группы ВТБ были подведены итоги работы дочерних банков в странах СНГ и Грузии.

По итогам заседания руководство глобальной бизнес-линии "Розничный бизнес" наградило памятными дипломами 10 лучших работников по продуктивности продажи POS-кредитов (кредиты на оплату приобретаемых клиентами товаров). Старшие администраторы банка ВТБ (Беларусь) Олег Искра и Оксана Павлюковская были отмечены как одни из самых эффективных специалистов в категории POS (точки продаж) по итогам I квартала 2019 года.

"Приятно отметить, что это не первая награда наших администраторов. Такую высокую оценку эффективности работы наши специалисты заслужили также по итогам I квартала 2018 года. Именно благодаря профессионализму сотрудников клиенты банка получают доступ к финансовым услугам на самом высоком уровне", – подчеркнула Ирина Абабурко, начальник отдела партнерских программ банка ВТБ (Беларусь).

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