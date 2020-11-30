Администрация "Великого камня" и Корпорация развития Удмуртии подписали соглашение о сотрудничестве

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и Корпорация развития Удмуртской Республики подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.
В соответствии с документом стороны будут взаимодействовать в области привлечения инвесторов, содействовать развитию промышленной кооперации резидентов парка и предприятий Удмуртской Республики, а также оказывать информационную, консультационную и экспертную поддержку, проводить совместные презентации.
Корпорация развития Удмуртской Республики - государственный институт, созданный правительством республики для привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов, развития инвестиционной инфраструктуры региона, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-