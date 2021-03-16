Администрацию ПВТ предлагается наделить полномочиями по контролю за криптобиржами

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрацию Парка высоких технологий предлагается наделить полномочиями по контролю за деятельностью криптобирж и цифровыми знаками. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство внесло предложение, чтобы контролирующим органом по деятельности криптобирж и цифровых знаков являлась Администрация Парка высоких технологий. Президент поддержал это предложение правительства. Полагаю, что в ближайшее время она будет наделена такими функциями", - отметил первый вице-премьер.

Он пояснил, что согласно общеевропейским правилам Беларусь должна была обеспечить наличие соответствующего госоргана, который контролировал бы деятельность криптоплатформ. "Логично, что наиболее компетентный, понимающий в этой сфере орган - это Администрация ПВТ", - сказал Николай Снопков.

По его словам, Президент поставил задачу по поиску эффективных вариантов использования элементов нового финансового рынка, которые располагаются в цифре, в так называемом блокчейне. "В том числе и для этого контролирующая функция ПВТ, - считает Николай Снопков. - Потому что, владея ситуацией, понимая движение цифровых капиталов, понимая механизмы и идеологию движения, я уверен, Администрация ПВТ будет предлагать и те возможности, которые мы можем использовать для развития страны в рамках глобальной сети криптобирж и цифровых знаков".

Как рассказал первый вице-премьер, примеры использования в практике современных цифровых финансовых знаков уже есть. В частности, Банк БелВЭБ выпускает токены. "Сегодня токены, цифровые ценные бумаги можно выпускать в гораздо более упрощенном процессе и больших суммах, что уже и делается для обеспечения предприятия инвестиционными потоками", - отметил он.

Николай Снопков напомнил, что предпосылки для развития IT-сектора были сформированы при принятии декрета о деятельности ПВТ. "В нем уже тогда была заложена возможность развития криптобирж, криптоплатформ, криптовалют. В том числе этот элемент дал мощный толчок в развитии парка", - отметил первый вице-премьер. Сейчас, по его словам, экспортная выручка резидентов ПВТ соответствует выручке одного из важнейших белорусских экспортеров - "Беларуськалия". "Это достижение фактически благодаря тому декрету, который был принят очень своевременно и, не побоюсь этого слова, революционно", - подчеркнул он.-0-

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