Аэроэкспресс из Минска в аэропорт будет идти 30-35 минут, проект оценивается в $150 млн

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аэроэкспрессе из Минска в аэропорт можно будет добраться за 30-35 минут, проект предварительно оценивается в $150 млн, сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко в Совете Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается строительства железной дороги в Национальный аэропорт Минск, то мы приступили к подготовке технико-экономического обоснования проекта. Предполагается, что электричка свяжет железнодорожный вокзал столицы с Национальным аэропортом Минск. Планируется, что аэроэкспресс будет в пути до аэропорта 30-35 минут", - рассказал Алексей Авраменко.

По словам министра, предварительно объем инвестиций в проект может составить около $150 млн. "Более точная цифра будет в марте 2020 года после подготовки технико-экономического обоснования проекта", - добавил он.

Сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком предложил ЕБРР участие в проекте. Ранее аналогичное предложение правительство сделало Всемирному банку.

Алексей Авраменко уточнил, что отрабатывается возможность участия в проекте различных банков. Какой из банков в итоге поможет связать столицу и аэропорт, будет зависеть от условий, на которых они будут готовы сотрудничать. С каждым банком будет обсуждаться и доля проекта, которую они готовы были бы профинансировать.-0-