Аэросъемка и IT-технологии - как в Беларуси будут массово оценивать недвижимость - интервью

Систему кадастровой оценки недвижимости в Беларуси планируется реформировать. Ожидается, что в 2019 году начнут массово оценивать не только земли и земельные участки, но и расположенные на них строения. Разработан соответствующий проект указа. Генеральный директор Национального кадастрового агентства Госкомимущества Андрей Филипенко в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал, для чего это нужно и какие технологии позволят кадастровой стоимости недвижимости быть точной и актуальной.

- Андрей Александрович, с чем связана необходимость проведения массовой оценки зданий?

- Начнем с того, что информация о стоимости недвижимости может понадобиться человеку для различных целей: для ее покупки либо продажи, оформления кредита, начала коммерческой деятельности. Получить эту информацию сегодня несложно, существуют услуги по индивидуальной оценке и данные о тенденциях рынка. Но задача усложняется, если речь идет о предприятии с множеством объектов в собственности, коллективом работников. Если поднимемся на уровень государства, то оперативная и максимально точная информация о стоимости активов становится чрезвычайно важной для принятия управленческих решений при реализации инвестиционной, социальной политики, выдачи льготных кредитов, субсидировании.

Поэтому было принято решение о реформе системы кадастровой оценки. Сейчас массовая оценка проводится только в отношении земель и земельных участков. По результатам успешного пилотного проекта, который прошел в 2015-2016 годах, планируется провести массовую оценку всех объектов недвижимости, в том числе капитальных строений и изолированных помещений. Полученную информацию можно будет использовать по более чем 10 направлениям. Реформа предоставит дополнительные возможности дальнейшего совершенствования управления недвижимым имуществом всей страны для стимулирования инвестиционной деятельности в регионах, при приватизации, налогообложении, планировании развития территорий.

- Важность реформы понятна, а как раньше определялась стоимость единых объектов недвижимости?

- Использовалась достаточно разрозненная информация юридических лиц о балансовой стоимости имущества. Она зависит от учетной политики конкретного юридического лица, порядка начисления амортизации, проведения переоценки имущества. Планируем сделать так, чтобы стоимость объектов недвижимости была определена на один момент времени по единым методикам и была максимально приближенной к рыночной.

- Массовая оценка недвижимости - колоссальная работа, облегчат ли ее современные технологии?

- Именно за счет применения информационных технологий мы можем без повышения затратной части повысить скорость и точность определения кадастровой стоимости и ее последующего обновления. В едином государственном регистре недвижимости содержится информация примерно о 80% объектах. Нужно собрать данные по остальным объектам, актуализировать и дополнить по существующим. Активно применяем геоинформационные технологии для определения обеспеченности объектов элементами инфраструктуры. Этой информации в цифровом виде сейчас в большинстве случаев нет. Мы привяжем ее к цифровой карте и увидим, в каких оценочных зонах какие факторы влияют на стоимость объектов. Собранные данные будут использованы в математических моделях, применение которых позволит в полуавтоматическом режиме рассчитать кадастровую стоимость объектов.

При проведении кадастровой оценки планируем использовать данные аэрофотосъемки с беспилотных летательных аппаратов и пилотируемых самолетов. Возможно использование камер, установленных на автомобилях.

- Оцениваться будут абсолютно все строения?

- Будет определена кадастровая стоимость единых объектов недвижимости - земельных участков с расположенными на них строениями, изолированных помещений. Всего предстоит оценить около 10 млн объектов недвижимости. Хозяйственные постройки не являются самостоятельными объектами недвижимости, но их наличие влияет на стоимость объектов. Соответственно информация о них тоже нужна. Также не планируется производить оценку линейных объектов и объектов, относящихся к исключительной собственности государства.

- Сможет ли узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости любой человек?

-Эта информация будет в открытом доступе на специально созданном информационном ресурсе Национального кадастрового агентства Госкомуимущества.

- Когда ожидается принятие указа о кадастровой оценке недвижимого имущества?

- Проект указа в настоящее время находится в Государственном комитете по имуществу. Документ дорабатывается с учетом замечаний Национального центра законодательства и правовых исследований и Администрации Президента. Поставлена задача после внесения предложений согласовать его с заинтересованными министерствами. Речь идет о непринципиальных изменениях.

Кадастровую оценку недвижимого имущества планируется провести в течение шести лет с момента принятия указа. Информация о кадастровой стоимости в отношении многоквартирных домов и квартир появится не ранее чем через три года после подписания указа. Проект указа определяет, как будет собираться информация, куда вноситься и как предоставляться заинтересованным. После первого цикла оценки кадастровую стоимость планируется актуализировать с периодичностью раз в три года по группам недвижимости.

- Минск на прошлой неделе принимал международную конференцию о цифровой трансформации массовой оценки недвижимости. Чем она оказалась полезной для белорусских специалистов?

- В мероприятии приняли участие эксперты из более чем 10 стран, представители Всемирного банка. Нам был интересен их опыт в развитии системы кадастровой оценки и использования ее результатов. Запланированная реформа - сложная задача. Важно понять, какие методики лучше всего проявили себя на практике, определить последовательность проведения оценки недвижимости, соотнести показатели точности и полезности информации с затратами государства.

Наиболее успешно систему массовой оценки, на наш взгляд, используют Швеция, Голландия, Литва и Латвия. Германия, как и Беларусь, стоит на пороге реформы. Каким-то удивительным образом сроки ее проведения в двух странах полностью совпадают. Соответствуют также направления, тенденции и задачи массовой оценки недвижимости. Это очень хорошо, потому что при налаживании качественного сотрудничества мы можем совместно с оценщиками и специалистами из Германии обсуждать сложные вопросы, решать общие задачи как в методологии, так и в сфере информационных технологий. На основе этого взаимодействия будут проще приниматься решения.

Вера СЕРГЕЕВА,

БЕЛТА.-0-