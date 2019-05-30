Агентства по госрегистрации должны искать новые точки роста - Гаев

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентства по госрегистрации наряду с традиционными видами услуг должны искать новые точки роста. Об этом заявил председатель Госкомимущества Андрей Гаев во время состоявшегося накануне заседания коллегии комитета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

На заседании рассмотрены вопросы стратегического планирования деятельности, годовых бизнес-планов, а также программы развития системы госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 2021-2025 годы. Андрей Гаев подчеркнул, что в Беларуси создана развитая система регистрации недвижимого имущества. Однако в современных условиях агентства по госрегистрации должны искать новые точки роста: исходя из меняющейся конъюнктуры рынка нужно быть более гибкими и развивать технологии создания и управления пространственными данными, формирование новых слоев пространственной информации на публичной кадастровой карте, в том числе для содействия достижению целей устойчивого развития территорий и страны в целом.

Генеральный директор Национального кадастрового агентства Госкомимущества Андрей Филипенко, говоря о развитии организаций по государственной регистрации на 2021-2025 годы, выделил около десятка перспективных направлений. В частности, развитие электронных услуг и мероприятия по взаимной интеграции государственных информационных ресурсов и систем, в том числе для создания комплекса информационно-телекоммуникационных технологий и данных для управления урбанизированными территориями "Умный город". В этот перечень вошли также подготовка заключений о надежности, несущей способности и устойчивости конструкции самовольных и иных построек, проведение судебных экспертиз (при получении соответствующих лицензий), оказание услуг, связанных с приемкой в эксплуатацию объектов строительства, с административными процедурами, в результате которых возникают основания для регистрации, развитие риелторских услуг, проведение мероприятий, направленных на повышение качества функционирования и безопасности информационных систем.

"Проекты своих программ развития организации по госрегистрации должны предоставить в Госкомимущество до 1 марта 2020 года, - отметили в пресс-службе. - Также к этому сроку им необходимо выработать предложения по определению новых показателей эффективности организаций по государственной регистрации, ориентированных на устойчивое и эффективное оказание услуг". В ведомстве добавили, что в деятельности организаций по госрегистрации должно быть предусмотрено развитие публичной кадастровой карты, инфраструктуры пространственных данных, массовой оценки недвижимости, применение данных дистанционного зондирования.-0-