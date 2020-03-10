Агентство по управлению активами предлагается передать Госкомимуществу

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство по управлению активами предлагается передать в систему Государственного комитета по имуществу, сообщил сегодня журналистам председатель Госкомимущества Андрей Гаев перед заседанием Президиума Совмина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется рассмотреть вопрос о возможной передаче Агентства по управлению активами в систему Госкомимущества, чтобы проводить анализ состояния госорганизаций с вынесением предложений по усовершенствованию их деятельности", - рассказал Андрей Гаев.

Кроме того, у агентства могут появиться новые функции. "Речь идет также о том, чтобы расширить функционал Агентства по управлению активами, чтобы его работа распространялась на проведение анализа эффективности деятельности организаций государственного сектора в целом, не только применительно к сфере сельского хозяйства", - пояснил председатель Госкомимущества.

Сейчас также отрабатывается проект по созданию государственной корпорации на базе двух переданных в управление Госкомимуществу холдингов - "Белавтодор" и "Белресурсы", а также государственных пакетов акций Технобанка и Паритетбанка.

"Это пилотная корпорация, которая на профессиональной основе будет организовывать управление принадлежащими государству активами не напрямую через министерства, а через управляющую структуру", - отметил Андрей Гаев.

Данные инициативы намечено отработать в ближайшее время. "Надеемся, они вскоре будут готовы для внесения на рассмотрение в правительство", - добавил председатель Госкомимущества.-0-