25 марта, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Беларуси рассчитывают получить не менее 8,5 млн т зерна в этом году. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы должны получить не менее 8,5 млн т зерна в амбарном весе, не менее 700 тыс. т рапса, 5 млн т сахарной свеклы, 180 тыс. т льнотресты", - рассказал Леонид Заяц. Он надеется, что нынешний год будет более результативным, чем прошлый.

Министр отметил хорошие погодные условия, которые способствуют проведению полевых работ. Для сравнения: в прошлом году тракторы вышли в поле только в начале апреля. В этом же работы уже идут практически во всех районах Беларуси. Более активно в южной части - Брестской и Гомельской областях, где уже посеяно почти 50% и 30% всех яровых зерновых культур соответственно.

"В текущем году стоит задача увеличить объемы производства продукции растениеводства не менее чем в 1,2 раза. Поэтому ранняя весна требует мобилизации, организованности, чтобы в сжатые агротехнические сроки провести сев ранних яровых зерновых культур, - подчеркнул Леонид Заяц. - Состояние озимых зерновых культур в этом году не вызывает опасений. Сохранность достаточно неплохая".

Руководитель ведомства добавил, что хозяйства, особенно расположенные на юге Беларуси, ориентированы на выращивание нетрадиционных для Беларуси культур, которые могут приносить хорошую прибыль. "У нас есть опыт отдельных хозяйств, предприятий, частников, которые выращивают теплолюбивые культуры. В недалеком прошлом казалось, что это невозможно сделать. Сегодня уже становится понятным, что нам необходимо переориентировать свою систему земледелия", - сказал министр.-0-