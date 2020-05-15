Аграрии Минской области с начала года получили 22 полуприцепа "Амкодор"

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2020 года сельхозпредприятия Минской области получили 22 новых многофункциональных полуприцепа ПМФ-20 производства ОАО "Амкодор-Семаш" - управляющая компания холдинга", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Начиная с 2017 года полуприцепы поставлялись предприятиям агропромышленного комплекса, где показали высокую эффективность и надежность эксплуатации в реальных условиях. В связи с этим в Минском облисполкоме в начале года решили приобрести через ОАО "Промагролизинг" 100 полуприцепов и передать их предприятиям АПК столичной области с применением финансовых инструментов льготного лизинга и на условиях, предусмотренных указом №146", - отметили в пресс-службе. В дополнение к уже поставленным полуприцепам, в ближайшие месяцы аграриям Минской области будут отгружены еще 78 единиц техники.

Полуприцеп ПМФ-20 многофункционален и может максимально эффективно использоваться в течение всего года. "В посевную с этой техникой механизируется внесение в почву органических удобрений - торфа, навоза, компоста. Полуприцеп в поле разбрасывает от 25 т до 60 т на гектар, при этом ширина полосы внесения удобрений составляет до 25 м. В период заготовки кормов ПМФ-20 перемещает силосную и кукурузную массы. В пору уборки урожая - зерно, рапс, картофель, свеклу. И круглый год - поддоны, древесную стружку, снег и другие материалы. С объемом кузова 20 куб.м полуприцеп способен перевозить 20 т груза со скоростью 25 км/ч", - рассказали на предприятии.

Для работы с полуприцепом требуется трактор 5-го тягового класса. Срок службы этой техники - не менее 10 лет.

Холдинг "Амкодор-Семаш" специализируется на выпуске машин и агрегатов для сельхозпроизводителей. Он был зарегистрирован 30 мая 2017 года.-0-