29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Минской области убрали картофель более чем с половины площадей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

Как сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома, на 29 сентября картофель собран более чем на 50% площадей. Накопано свыше 150 тыс. т.

Средняя урожайность по области - 340 ц/га, что на 6 ц/га больше, чем в прошлом году. В лидерах - Логойский (урожайность 494 ц/га), Несвижский и Солигорский (по 411 ц/га) районы.

Продолжается уборка сахарной свеклы. В закрома региона уже отправлены 430 т. Средняя урожайность - 470 ц/га.-0-