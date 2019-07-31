Аграрии Минской области убрали зерновые более чем на 40% площадей

31 июля, Клецкий район /Корр. БЕЛТА/. Аграрии столичного региона собрали урожай зерновых и зернобобовых более чем на 40% площадей. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар сегодня после награждения двухтысячников в Клецком районе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Аграриям Минской области необходимо убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 504 тыс. га. Сегодня утром было убрано 215 тыс. га, что составляет 42% уборочной площади. Намолочено 740 тыс. т зерна при средней урожайность 34 ц/га", - сказал Игорь Макар.
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