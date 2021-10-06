Аграрии Минской области в 2022 году увеличат посевные площади под озимые на 5-10%

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Минской области увеличат посевные площади под озимые культуры на 5-10% в 2022 году. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Василий Сысоев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Озимым культурам в Минской области уделяют особое внимание, потому что озимый клин дает наибольший урожай и вал зерна при уборке. Он наименее подвержен неблагоприятным погодным условиям, при этом по весне можно посмотреть, в каком состоянии он находится и при необходимости пересеять яровыми, - рассказал Василий Сысоев. - В столичном регионе около 360 тыс. га озимых зерновых, в перспективе увеличим до 400 тыс. га. В 2022 году - на 5-10%. На яровой сев пока остается 140 тыс. га, площади будут уменьшаться в пользу озимого. Остальное будем заполнять другими необходимыми культурами".

Он также отметил, что две недели назад неблагоприятные погодные условия вмешались в темп сева культур, но аграрии быстро наладили работу и вышли на 5% сева в сутки. Уже засеяно 90% площадей. В ближайшие три дня работы планируют завершить.

"После сева озимых упор будет сделан на кукурузу. На силос ее убрано почти 60%. Приступили к уборке на зерно. Убрано около 10%, но первые результаты радуют. Есть хозяйства, которые убирают эту культуру с урожайностью более 100 ц/га", - рассказал председатель комитета.

По его словам, сев и уборка в Минской области идут хорошо также благодаря высокопроизводительной технике. В каждом хозяйстве есть энергонасыщенные кормоуборочные комбайны. За последние три года в регионе закупили 220 комбайнов, также парк пополнился 180 единицами энергонасыщенных тракторов, 28 зерносушильными комплексами и другой техникой.-0-