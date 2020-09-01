1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Могилевской области намолотили 1 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 1 сентября, всего в стране намолочено 7,737 млн т зерна при средней урожайности 37,3 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,2 ц/га). В Минской области собрали более 1,9 млн т зерна, в Гродненской - 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т, Могилевской - 1 млн т и более чем по 900 тыс. т - в Витебской и Гомельской областях.

Зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,077 млн га, что составляет 94,7% запланированной площади. В Брестской области убрано 99% площадей от плана (336,8 тыс. га), в Гродненской - 98,8% (318,7 тыс. га), Минской - 98,8% (483,7 тыс. га), Гомельской - 97,5% (333,1 тыс. га), Могилевской - 88% (292,5 тыс. га), Витебской - 85,2% (312,5 тыс. га). Продолжается уборка гречихи и проса - в целом по Беларуси убрано 19,8% и 30% площадей соответственно. Яровой рапс убран с 21% площадей.

Лен вытереблен на 46,6 тыс. га (96,6% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 22,4 тыс. га (48,2% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 4,39 тыс. га, заготовлено 14,7 тыс. т при средней урожайности 36,7 ц/га.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 785,7 тыс. т сена (77,8% от плана), 12,917 млн т сенажа (102,5%) и 1,751 млн т силоса (9,1%). Убрано 8,4% площадей кукурузы на силос и зеленый корм. Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 47,5% от плана.-0-