Аграрии планируют собрать в этом году около 7,6 млн т зерна

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой сбор зерна в текущем году ожидается на уровне 7,6 млн т. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции замначальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА.

"По оперативной информации, ожидаемый валовой сбор зерна составит примерно 7,6 млн т", - сказала представитель ведомства.

Она отметила, что в весенне-летний период в этом году сложились неблагоприятные условия для роста и развития сельскохозяйственных культур. "Дефицит осадков в сочетании с повышенным температурным режимом вызывал интенсивную потерю почвенной влаги, особенно на юге нашей страны. Кроме того, в третьей декаде июня прошли ливни со шквалистым ветром, что привело к частичному полеганию и повреждению посевов в ряде регионов страны", - пояснила специалист.

По данным Минсельхозпрода, зерновые пострадали на 213 тыс. га. При этом площадь гибели посевов составила около 70 тыс. га.

Как подчеркнула Татьяна Карбанович, аграриями принимаются все меры для того, чтобы ситуация не усугубилась и потери не сказались на урожае. Так, на сегодня пересеяно около 20 тыс. га. Кроме того, поврежденные посевы убирались на сенаж. В результате заготовлено более 200 тыс. т зерносенажа. По словам представителя ведомства, эта работа продолжается.-0-