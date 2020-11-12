Аграриям осталось убрать 1% сельхозкультур - Крупко

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграриям осталось убрать 1% сельхозкультур, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и заместителя премьер-министра Александра Cубботина, акцентировал внимание, что к 15 ноября все работы по уборке урожая должны быть закончены.

"На полях страны остался 1% всех сельскохозяйственных культур, которые были высеяны весной. Думаю, аграриям эта задача по плечу. Все основные культуры уберут до этого времени, останется кукуруза на зерно, с которой мы сегодня работаем для обеспечения комбикормовой промышленности, животноводства и для реализации", - сказал Иван Крупко.

Говоря в целом о продовольственной безопасности, министр отметил, что объемы произведенной мясомолочной, мясной, продукции в области растениеводства, зерновых культур для круп, муки достаточны.

По словам Ивана Крупко, аграрии в этом году выдержали очень серьезный экзамен на профессионализм, компетенции, преданность своему делу и стране. "Благодаря слаженной работе комплекса обеспечен объем производства на уровне 104,6% во всех категориях хозяйств", - сказал он.

Что касается продукции для общественного животноводства, в текущем году сделано немало. "Получено более 1 млн т фуражного зерна для обеспечения животноводства. В этом году мы получили рекордный урожай травяных кормов. В целом по стране создан запас кормов на год", - отметил министр, добавив, что сейчас стоит задача обеспечить полуторагодичный запас травяных кормов.

"Это серьезная задача для всех", - подчеркнул Иван Крупко. По его словам, это позволит обеспечить стабильность работы животноводства во весь годовой период. "Мы можем обеспечивать общественное животноводство полноценными кормосмесями, не нарушая ритма, надеясь на запланированный результат, - удои на корову, получение среднесуточных привесов", - отметил он.

Всего на данный момент заготовлено 9,7 млн т кормовых единиц травяных кормов (103,6% плана).-0-