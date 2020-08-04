Аграрный сектор экономики в условиях пандемии демонстрирует рост - Крупко

4 августа, Минск Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Аграрный сектор белорусской экономики даже в сложных условиях пандемии коронавируса демонстрирует рост. На это обратил внимание журналистов министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Даже в непростой пандемический период все отрасли сельского хозяйства работают, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Растет объем производства животноводческой продукции, ожидается весомый урожай в растениеводстве, что даст возможность обеспечения общественного животноводства кормами, а также продолжить наращивать объемы выпускаемой продукции", - сказал министр.

Он добавил, что отечественная сельхозпродукция славится высоким качеством и пользуется спросом за рубежом.

Большое значение, по словам министра, придается подготовке молодых кадров для аграрной отрасли.-0-