Агрокомбинаты, птицефабрики и мясопереработчики закупили больше всего сельхозпродукции на БУТБ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наибольший объем сделок по закупке сельскохозяйственной продукции на Белорусской универсальной товарной бирже по итогам января-сентября пришелся на отечественные агрокомбинаты, мясоперерабатывающие предприятия и птицефабрики, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Именно эти предприятия, а также одна иностранная компания, вошли в пятерку крупнейших покупателей. "Лидером биржевого рейтинга стало ОАО "Агрокомбинат "Скидельский", приобретавшее на БУТБ шрот масличных культур, кормовые добавки и зерно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма биржевых сделок, совершенных этим агропромышленным объединением, выросла в 2 раза, в основном из-за существенно возросшей потребности в соевом шроте, фуражной пшенице и комбикормах", - рассказал Роман Янив.

На втором месте расположился один из ведущих производителей мяса цыплят-бройлеров в Беларуси - ОАО "Прицефабрика "Дружба". Предприятие активно покупало на биржевой площадке соевый и подсолнечный шрот, масло рапса и сои, семена кукурузы и ветеринарные препараты. За 9 месяцев объем сделок с этими товарами увеличился в стоимостном выражении на 81%.

Третье место в топ-5 биржевых покупателей сельхозпродукции досталось главному мясоперерабатывающему предприятию Гродненской области - ОАО "Гродненский мясокомбинат". На высокую позицию в рейтинге компания поднялась благодаря регулярным закупкам свиного тримминга, шпика и животных жиров. Как следствие, прошлогодний результат по сумме закупочных транзакций превышен в 2,5 раза.

Право занять четвертую строчку в рейтинге покупателей на БУТБ завоевал швейцарский агротрейдер - Ragrow AG. На белорусскую биржевую площадку компания пришла ради рапсового масла и в кратчайшие сроки стала самым активным поставщиком этой товарной позиции на европейский рынок. С учетом высокого спроса на продукцию переработки масличных сумма закупочных контрактов, заключенных Ragrow AG на БУТБ, по итогам января-сентября выросла на 75%.

Замыкает пятерку крупнейших покупателей продукции АПК отечественный флагман мясоперерабатывающей промышленности - ОАО "Брестский мясокомбинат". За счет закупок свиного тримминга, мяса птицы, комбикормов и фуражного зерна предприятие более чем в 10 раз нарастило сумму биржевых сделок с сельхозпродукцией.

За 9 месяцев 2021 года общий объем реализации сельхозпродукции через БУТБ увеличился в денежном выражении на 52%, до Br1,1 млрд. В структуре сделок преобладали продажи на внутреннем рынке, обеспечившие Br725 млн биржевого оборота, что на 32% больше прошлогоднего результата. Самыми востребованными группами товаров были шроты масличных культур, кормовые добавки, зерновые и мясомолочная продукция.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-