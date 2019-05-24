"Агролизинг" стал партнером программы Банка развития по финансовой поддержке МСП

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и ОАО "Агролизинг" подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию. Такая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

"Вопросы поддержки МСП в Беларуси постоянно находятся в фокусе внимания Банка развития. На решение данной задачи ориентирована собственная программа расширения доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, реализуемая банком уже более четырех лет. Инструментами поддержки выступают предоставление кредитов и финансовая аренда (лизинг), которые могут использоваться для реализации проектов на различных стадиях развития бизнеса. Банк развития продолжает расширять круг партнеров программы по финансовой поддержке предпринимательства", - отметили в банке.

Малый бизнес может получить финансирование не только напрямую в банках-партнерах, но и через лизинговые организации Беларуси.

"Агролизинг" - универсальная лизинговая компания, предоставляющая услуги лизинга для физических лиц и финансового лизинга широкому кругу предприятий всех отраслей экономики. Она ведет свою деятельность с 2006 года и является дочерним предприятием ОАО "Белагропромбанк".-0-