Агрометеоусловия для озимых складываются удовлетворительно

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрометеорологические условия для озимых сейчас складываются удовлетворительно, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Агрометеорологические условия для начала зимовки озимых культур в связи с установлением зимнего характера погоды складываются удовлетворительно. На большей части территории страны снежный покров отсутствует или незначительный. Промерзание почвы отмечается по всей территории республики", - отметили агрометеорологи.

Температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур и корневой шейки многолетних трав ниже опасных значений не опускалась.-0-