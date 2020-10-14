"Академфарм" по итогам года выпустит продукции почти на Br24 млн

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное предприятие "Академфарм" Национальной академии наук Беларуси по итогам 2020 года выпустит продукции почти на Br24 млн, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела научно-исследовательских разработок предприятия Владислав Гудович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объем производства промышленной продукции на нашем предприятии в 2020 году ориентировочно составит почти Br24 млн. Мы занимаем небольшую долю рынка (порядка 5% от продаж в белорусских рублях) и стремимся ее расширять. На данный момент в портфолио "Академфарма" числится около 40 действующих наименований лекарственных средств. Сартаны нашего предприятия за последние пять лет стали эталоном при лечении артериальной гипертензии в Беларуси", - сказал Владислав Гудович.

"Академфарм" имеет и подтверждает национальный сертификат надлежащей производственной практики GMP. В планах получение подобного сертификата в ЕАЭС. "Занимаемся разработкой технологических процессов, получением, как правило, пероральных форм лекарственных средств и биологически активных добавок к пище, разработкой и валидацией методик химического, микробиологического анализа сырья и готовых продуктов", - отметил начальник отдела.-0-