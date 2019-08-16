Аккредитацией рейтинговых агентств будет заниматься Нацбанк

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило административные процедуры при формировании реестра рейтинговых агентств. Соответствующее постановление Совета Министров от 12 августа 2019 года №531 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Единый перечень админпроцедур в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей дополнен процедурами, которые касаются формирования реестра рейтинговых агентств.

Так, аккредитацией рейтингового агентства путем включения его в реестр рейтинговых агентств и выдачи соответствующего свидетельства будет заниматься Национальный банк. Эта процедура бесплатная, но заявителю потребуется подать пакет документов. В том числе надо будет предоставить информацию об акционерах и дочерних компаниях рейтингового агентства, а также локальные правовые акты о правилах работы агентства. Срок процедуры - 30 рабочих дней.

Нацбанк также будет отвечать за выдачу дубликата свидетельства о включении в реестр рейтинговых агентств, внесение изменений в реестр и исключение из него агентств.

Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, в феврале этого года указом главы государства Нацбанк наделен правом регулирования деятельности национальных рейтинговых агентств.-0-