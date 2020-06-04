Акции "Биотеха" предлагаются инвесторам

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пакет акций ОАО "Биотех" в размере 99,8% уставного фонда предложен к продаже в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", сообщили БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Для приобретения пакета акций и получения информации о его стоимости покупателю необходимо обратиться к профессиональному участнику рынка ценных бумаг, список которых размещен на сайте Министерства финансов.

Юридический адрес ОАО "Биотех" - Гомель, ул. Карла Маркса, 1. В собственности ОАО "Биотех" имеется гостиница "Октябрьская". Она расположена в центре Гомеля в удалении от шумных улиц рядом с главными достопримечательностями города, вблизи культурно-развлекательные центры, казино, рестораны, пиццерии, кафе, парк аттракционов, спортивные объекты, торговые центры, банки.

В гостинице имеются стандартные одно-, двух-, трех-, четырех-, пятиместные номера и конференц-зал. На территории гостиницы расположена круглосуточная бесплатная парковка, бар. Площадь строения - 3 108,5 кв.м.-0-