Акции "Брестского пива" продали болгарской компании

1 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Принадлежащий Брестской области пакет акций ОАО "Брестское пиво" продан болгарскому обществу с ограниченной ответственностью "Мультигруп Трейд" ООД. Такая информация размещена на сайте облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Договор купли-продажи заключен 31 июля 2020 года. Пакет акций в количестве 1 911 557 штук, что составляет 89,7301% уставного фонда ОАО "Брестское пиво", продан за Br6,6 млн в рассрочку на 10 лет без индексации платежей.

В соответствии с договором в течение 10 лет новый собственник обязан инвестировать в модернизацию производства и (или) пополнение оборотных средств не менее Br25 млн. Кроме того, вплоть до 2030 года на предприятии должна сохраниться списочная численность работников, а также среднемесячная заработная плата не ниже уровня 2019 года. До 1 января 2031 года новый владелец не имеет права изменять основной вид деятельности предприятия. Установлен запрет на отчуждение проданных акций или распоряжение ими другим способом до полного выполнения покупателем обязательств.

Договором купли-продажи также определены периодичность уплаты платежей в областной бюджет, сроки внесения инвестиций в уставный фонд ОАО "Брестское пиво", а также меры ответственности покупателя за невыполнение и несвоевременное выполнение обязательств. В том числе предусмотрена возможность отказа Брестского облисполкома от исполнения договора в одностороннем порядке (без возмещения понесенных покупателем расходов) с последующим возвратом акций в собственность Брестской области на безвозмездной основе.

Первый платеж в счет уплаты цены акций уже поступил в бюджет области.-0-