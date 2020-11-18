Акции двух предприятий в Гомельской области будут продавать со снижением цены на 50%

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" 2 декабря состоятся аукционы по продаже акций ОАО "Буда-Кошелево-агросервис" (16,2% уставного фонда) и ОАО "Агрохимуслуги" (10,5%). Начальная цена продажи снижена на 50% и составляет Br88,8 тыс. и Br72,1 тыс. соответственно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Для приобретения акций необходимо заключить договор с любым юридическим лицом из списка участников торгов, размещенного на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ), являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг.

"Право на участие в аукционе предоставляется при соблюдении следующих условий: предоставление в БВФБ до 20 ноября заявки на участие в аукционе; акцепт оферты торгового агента и внесение до 23 ноября задатка в порядке, определенном условиями оферты торгового агента; наличие у клиента, за счет которого или в интересах которого участник торгов планирует совершать сделку на аукционе, а также наличие у участника торгов, намеревающегося совершать сделку от своего имени и за свой счет, статуса субъекта приватизации", - рассказали в пресс-службе.

Параметры аукционов по продаже принадлежащих государству акций размещены на сайте биржи.

С более подробной информацией об обществах, результатах их финансово-хозяйственной деятельности можно ознакомиться на сайте Буда-Кошелевского райисполкома.

Дополнительные сведения можно получить по телефону 8 (02336) 70-176.-0-