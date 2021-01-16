Акции "Коммунарки" включены в котировальный лист БВФБ

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции СОАО "Коммунарка" прошли процедуру листинга в Белорусской валютно-фондовой бирже и с 15 января допущены к обращению на площадке "Рынок госпредприятий", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Как отметили в пресс-службе, доля Минска в уставном фонде составляет 75,8%.

СОАО "Коммунарка" является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в Беларуси. Предприятие поставляет продукцию в 26 стран мира.

Прохождение процедуры листинга подразумевает контроль соответствия ценных бумаг и эмитента условиям и требованиям, которые установлены фондовой биржей. Листинг предполагает определенные преимущества для предприятия. Прежде всего это повышение доверия к ценным бумагам эмитента со стороны всех участников рынка. Также статус обеспечивает общественную известность и популярность компании, предоставляет потенциально неограниченные возможности привлечения дополнительных финансов для развития фирмы.

Кроме того, листинг повышает информированность инвесторов о рынке ценных бумаг, что помогает им определять наиболее привлекательные варианты инвестирования. Ценные бумаги, включенные в котировальные листы, всегда вызывают больше доверия у потенциальных инвесторов.

В котировальные листы биржи на сегодня включены акции 14 акционерных обществ с долей государства.-0-