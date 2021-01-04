Акции компании "ЧТЗ-сервис" проданы за более Br335 тыс.

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На минувшей неделе проданы находящиеся в собственности Минской области 8,9 тыс. акций (30,34% уставного фонда) ОАО "ЧТЗ-сервис". Цена продажи составила Br335 452, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Помимо уплаты цены за акции, покупатель будет обязан выполнить в течение одного года с даты заключения договора купли-продажи обязательства по развитию предприятия. В частности, внести в уставный фонд общества денежные средства в размере не менее Br500 тыс., сохранить действующие рабочие места и создать не менее 10 дополнительных, а также обеспечить осуществление производственной деятельности.

ОАО "ЧТЗ-сервис" оказывает услуги по капитально-восстановительному и текущему ремонту машин общего и специального назначения.-0-