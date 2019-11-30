Акции "Минсктелекомстроя" и "Белсвязьстроя" передадут в республиканскую собственность

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Минсктелекомстрой" и ОАО "Белсвязьстрой" передадут в республиканскую собственность. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 ноября 2019 года №808, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Совмин постановил принять безвозмездно до 31 декабря 2019 года в республиканскую собственность 14,3 тыс. простых (обыкновенных) акций "Минсктелекомстроя" номинальной стоимостью Br31,5 на общую сумму Br450,45 тыс., а также 104,055 тыс. простых (обыкновенных) акций "Белсвязьстроя" (номинальная стоимость Br5,5, общая сумма - более Br572,3 тыс.)

Государственному комитету по имуществу совместно с Министерством связи и информатизации поручено принять меры по реализации этого постановления.-0-