22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Паритетбанк" проданы частному зарубежному инвестору. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Принадлежащий Беларуси пакет акций ОАО "Паритетбанк" в размере 99,83% уставного фонда выкуплен компанией Beristore Holdings Limited.

В соответствии со стратегией развития финансового рынка Беларуси до 2020 года, утвержденной совместным постановлением Совета Министров и Нацбанка от 28 марта 2017 года №229/6, в качестве одного из основных направлений дальнейшего развития банковской системы предусмотрено снижение доли государства в уставных фондах банков вплоть до полного выхода из состава акционеров (участников) отдельных банков путем продажи стратегическим инвесторам акций (долей в уставных фондах).

Равные права иностранных и национальных инвесторов на участие в приватизации госимущества, в том числе и государственных банков, равные условия для организации и ведения бизнеса закреплены в законодательстве Беларуси.

Компания Beristore Holdings Limited принадлежит российскому предпринимателю Саиду Гуцериеву. Он является совладельцем зарегистрированной в Беларуси криптобиржи Currency.com и нескольких ИТ-стартапов.-0-