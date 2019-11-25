Акции ОАО "Вольт" проданы на Белорусской валютно-фондовой бирже

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Вольт" проданы на аукционе в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Единственный участник аукциона приобрел 23,9% акций ОАО "Вольт" по начальной цене, увеличенной на 5%, - почти за Br196 тыс. Организатором аукциона выступил комитет "Могилевоблимущество". После оплаты и возмещения затрат на организацию и проведение торгов комитетом покупателю будут переданы акции ОАО "Вольт".

Основной вид деятельности предприятия - ремонт, техническое обслуживание, монтаж электродвигателей, генераторов, трансформаторов, сварочных генераторов и трансформаторов.

С подробной информацией о предлагаемых к продаже акциях хозяйственных обществ, принадлежащих Могилевской области и ее административно-территориальным единицам, можно ознакомиться на сайте Могилевского облисполкома в разделе "Комитет государственного имущества" или по телефонам: 8 (0222) 74-70-02; 8 (0222) 74-69-70.-0-