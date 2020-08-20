Акции завода "Торгмаш" включили в котировальный лист Белорусской валютно-фондовой биржи

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Торгмаш" включены в котировальный лист Белорусской валютно-фондовой биржи. Это первое общество с долей коммунальной собственности на территории Брестской области, которое успешно прошло процедуру листинга. Такая информация размещена на сайте облисполкома, сообщает БЕЛТА.

"Торгмаш" - одно из ведущих предприятий в области торгового машиностроения в странах СНГ. ОАО специализируется на проектировании и производстве широкого спектра машин и оборудования для предприятий общественного питания и торговли. Акции завода включены в котировальный лист второго уровня площадки "Рынок госпредприятий" с 17 августа.

Процедура листинга подразумевает контроль на соответствие ценных бумаг и компании определенным условиям и требованиям, установленным фондовой биржей. Ее успешное прохождение предполагает определенные преимущества для предприятия. Прежде всего это повышение доверия к ценным бумагам эмитента со стороны всех участников рынка. Также статус обеспечивает общественную известность и популярность компании, предоставляет потенциально неограниченные возможности привлечения дополнительных финансовых средств для эффективного развития компании.

Кроме того, листинг способствует повышению информированности инвесторов о состоянии рынка ценных бумаг, что помогает им определять наиболее привлекательные варианты инвестирования. Ценные бумаги, которые включены в котировальные листы, всегда вызывают больше доверия у потенциальных инвесторов.

До конца года аналогичную работу по включению акций в котировальные листы биржи планируется провести в отношении ряда обществ с долей коммунальной собственности в Брестской области.-0-