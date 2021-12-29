Акция "Бонус 2022": более 8000 бесплатных SMS для новых клиентов платформы "МТС Коммуникатор"

МТС запускает акцию "Бонус 2022" для клиентов платформы бизнес-рассылок. Новым пользователям сервиса "МТС Коммуникатор" ежемесячно предоставляется 2022 бесплатные SMS, которые можно будет отправлять абонентам внутри сети.
Бонусные SMS начисляются с момента подключения и доступны до конца календарного месяца. Бесплатные SMS не накапливаются и не переносятся на следующий месяц. Бонусы действуют до конца марта 2022 года.
Бесплатные сообщения начисляются на номера с тарифным планом "SMS Информ". Участником акции может стать любое юридическое лицо, которое не имеет действующих договоров на обслуживание в рамках тарифного плана "SMS Информ" и в течение последних 30 дней не являлось пользователем платформы "МТС Коммуникатор".
Подключиться к сервису бизнес-рассылок МТС в рамках акции можно не позднее 22 марта 2022 года.
"МТС Коммуникатор" – это сервис, с помощью которого индивидуальные предприниматели и юридические лица могут делать массовые SMS и Viber-рассылки своим клиентам. SMS доставляются во все сети Беларуси и другие страны, сообщения в Viber – в сети операторов Беларуси. Отправителям доступна подробная статистика о статусе доставки сообщений. Подробнее о сервисе бизнес-рассылок здесь.