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14 октября 2020, 18:09

Актуализированы условия участия Беларуси в партнерстве Северного измерения в области транспорта и логистики

Фото из архива
Фото из архива

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуализированы условия участия Беларуси в партнерстве Северного измерения в области транспорта и логистики (ПСИТЛ). Поправка к соглашению о секретариате ПСИТЛ подписана в Хельсинки, сообщили БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.

"Документом актуализируются финансовые условия участия Беларуси в деятельности объединения, направленной на развитие многостороннего транспортного сообщения в Северной Европе и в регионе Балтийского моря", - отметили в пресс-службе.

Подписание финансовой поправки гарантирует Беларуси полноправное участие в деятельности ПСИТЛ, реализацию совместных проектов, направленных на развитие транспортных связей в регионе, а также внедрение инновационных технологий.

Главной целью партнерства является совершенствование в соответствии с экологическими потребностями основных транспортных коммуникаций и логистических связей в регионе Северного измерения.

Основные приоритеты ПСИТЛ - сокращение выбросов парниковых газов, ноль дорожных смертей и серьезных травм, цифровизация, роботизация и автоматизация транспортной отрасли, новые торговые пути, в том числе Северный морской путь и сухопутное сообщение с Азией, использование лучших практик в транспортном образовании.

"Участие в ПСИТЛ позволяет не только продвигать конструктивный диалог по развитию инфраструктурных проектов на территории нашей страны, но и создает дополнительные предпосылки для развития логистических цепей взаимодействия транспортных операторов Беларуси и ЕС. Это в свою очередь позитивно сказывается на использовании географических преимуществ Беларуси как важнейшего связующего звена в быстрой и надежной доставке грузов между странами Евросоюза и ЕАЭС", - добавили в пресс-службе Минтранса.

В партнерстве Северного измерения в области транспорта и логистики помимо Беларуси участвуют Норвегия, Россия, Финляндия, Польша, Швеция, Германия, Дания, Эстония, Латвия, Литва.-0-

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