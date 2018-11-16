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Алгоритм компенсации потерь Беларуси из-за налогового маневра в РФ должен быть выработан к 15 декабря - Семашко

Экономика 16.11.2018 | 07:15
Владимир Семашко. Фото из архива
Владимир Семашко. Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алгоритм компенсации потерь белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли Российской Федерации должен быть выработан к 15 декабря. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, сообщает БЕЛТА.

"Глобальное понимание у переговорщиков есть в Беларуси и России. Переговоры идут непросто, - отметил Владимир Семашко. - Одна из задач - найти способ решения этой проблемы. Последний протокол, который я подписал с Козаком будучи вице-премьером, обозначил срок: к 15 декабря найти формулу, алгоритм, как мы будем двигаться, как будем налоговый маневр нейтрализовать и в России, и Беларуси. Это один из вопросов, но у правительства в отношениях с Россией, равно как и с другими государствами, есть посольство, которое должно помогать решать проблемы с поставками продуктов. Есть проблемы поставок техники, это тоже надо снимать".

Ранее сообщалось, что Беларусь и Россия планируют проработать вопрос размера компенсаций до конца этого года. В России в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли будут предусмотрены внутренние механизмы компенсаций - бюджетные субсидии нефтяникам. В Беларуси подобного механизма сейчас нет. На переговорах обсуждается, как унифицировать эти подходы.-0-

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Теги
Беларусь, налоги, Россия, Семашко
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