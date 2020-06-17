17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания "Альпари Евразия" отмечает существенный рост интереса к онлайн-курсам по финансовой тематике, сообщил старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Сегодня большим спросом пользуется симбиоз IT и образовательных услуг. В "Альпари Евразия", которая уже более 10 лет предлагает своим клиентам онлайн-курсы по финансовой тематике, с апреля по середину июня наблюдается почти 40%-ный рост спроса на образовательные услуги. Самые популярные курсы - ежедневная аналитика "Форекс: операции на практике" и обучающий курс "Система Мастер". Они рассчитаны как на новичков, так и на опытных клиентов и предоставляются совершенно бесплатно. Такой подход позволяет повысить финансовую грамотность белорусов и сделать эффективнее финансовые услуги", - отметил Вадим Иосуб.

Предпосылкой для этого стала поддержка сферы финансовых и онлайн-технологий со стороны государства. Так, на территории Парка высоких технологий резиденты освобождены от большинства налогов, включая налог на прибыль. В ноябре 2018 года наблюдательный совет ПВТ утвердил документы, детально регулирующие работу индустрии блокчейн. Нацбанк хочет разрешить банкам выпуск ICO для привлечения свободных денежных средств предприятий и населения как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте.

"При этом объем инвестиций в отрасль в денежном выражении достаточно скромный. Это связано с тем, что отрасль не является капиталоемкой, для работы предприятия достаточно арендовать помещение и обеспечить сотрудников рабочим местом и компьютером/ноутбуком. А вот человеческий и профессиональный капитал имеет огромное значение в вопросе удерживания лидерских позиций. Качественных специалистов в основном поставляют технические вузы Беларуси и России, а удерживаются кадры внутри страны достаточно высокими зарплатами и практически безграничными возможностями для развития", - пояснил Вадим Иосуб.-0-

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