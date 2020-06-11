11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская нефть начала поступать на "Нафтан", сообщил журналистам пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Американская нефть уже начала поступать на "Нафтан". В полдень нефть начали сливать из цистерн прибывшего утром состава", - отметил Александр Тищенко. "Состав - 60 цистерн, но американская - 17 цистерн, так как прибыла в пристежку к остаткам арабской (танкер с нефтью от Саудовской Аравии прибыл в Клайпеду в мае - прим. БЕЛТА)", - пояснил пресс-секретарь.

Завод готовится вовлекать американскую нефть в переработку. "В течение 10 дней вся нефть поступит на завод", - пояснил Александр Тищенко.

Как сообщалось, танкер с 77 тыс. т американской нефти сорта Bakken прибыл из Техаса в порт Клайпеды 5 июня. Сырье предназначено для переработки на новополоцком НПЗ - ОАО "Нафтан".

В "Белнефтехиме" проинформировали, что это 12-я танкерная поставка в этом году для Беларуси от альтернативных поставщиков. Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн т нефти.

Сделка по поставке первой партии американской нефти в Беларусь заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT.-0-