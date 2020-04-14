"Амкодор-ДОМЗ" планирует расширить линейку лесовозных полуприцепов

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесовозные полуприцепы грузоподъемностью от 6 до 16 т будут созданы на предприятии "Амкодор-ДОМЗ" совместно с управлением генерального конструктора ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", сообщили БЕЛТА в пресс-службе холдинга.

"Сейчас это предприятие, специализирующееся на изготовлении грузоподъемного оборудования для всех отраслей промышленности, лесного хозяйства, серийно выпускает специальные лесовозные полуприцепы АМКОДОР-2310 грузоподъемностью 10 т, - отметили в пресс-службе. - Они предназначены для сбора, погрузки и транспортировки сортиментов по лесосекам и лесовозным дорогам".

Опытный образец полуприцепа проходил испытания не только на специализированных полигонах холдинга, но и в реальных условиях - в Оршанском и Сморгонском опытном лесхозах. При испытаниях конструкторы учитывали отзывы потребителей и дорабатывали модель. Конечную версию образца АМКОДОР-2310 приобрел Оршанский лесхоз.

По отзывам лесозаготовителей, полуприцеп зарекомендовал себя как надежный и простой в обслуживании. Среди его достоинств отмечены хорошая маневренность, проходимость и устойчивость.

"Мы удовлетворены положительными отзывами оршанских лесозаготовителей. Это значит, что нам удалось создать удачный образец, в котором у предприятий лесопромышленного комплекса есть постоянная потребность, - сказал директор УП "Амкодор-ДОМЗ" Владимир Туровец. - Еще одно конкурентное преимущество нашего полуприцепа: несмотря на установку достаточно дорогих манипуляторов ведущих мировых производителей, цена конечного продукта все равно ниже, чем у импортных аналогов. А поскольку полуприцеп отечественный, при его покупке может быть предоставлена рассрочка платежа на согласованных условиях и применен механизм финансовой рассрочки (лизинга) ОАО "Промагролизинг" согласно указу №146 "О финансировании закупки современной техники и оборудования".

В 2019 году на АМКОДОР-2310 получен сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним". "Это позволит поставлять полуприцеп на российский рынок, а также рынки других стран - членов Таможенного союза", - добавили в пресс-службе.

На сегодня создано более 20 моделей и модификаций харвестеров, форвардеров, лесных погрузчиков и трелевочных машин. Линейка лесной техники совершенствуется и расширяется каждый год.

Холдинг "Амкодор" основан в 1927 году. Это одно из ведущих производств специальной техники в Беларуси и странах СНГ. Предприятия акционерного общества ежегодно выпускают более 5 тыс. единиц специальных машин высокого технического уровня.-0-