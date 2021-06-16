"АМКОДОР" и "Росагролизинг" подписали соглашение о сотрудничестве

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" и АО "Росагролизинг" заключили сегодня соглашение о долговременном стратегическом сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Соглашение направлено на развитие рынка техники специального назначения Союзного государства с использованием финансовых инструментов лизинга, в частности для реализации продукции, выпускаемой холдингом "АМКОДОР". "Соглашение будет способствовать удовлетворению реального потребительского спроса в РФ на машины "АМКОДОР", в том числе и за счет взаимного обмена информацией как о запросах потребителей специальной техники, так и о технико-экономических и конкурентных преимуществах машин холдинга", - подчеркнули в пресс-службе.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" основано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-