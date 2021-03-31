"АМКОДОР" испытывает новый форвардер

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из лесохозяйственных предприятий Минского района новый форвардер AMKODOR FF1681 испытывают в условиях лесосеки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга".

"В Минском районе успешно продолжаются плановые испытания опытного образца харвестера AMKODOR FH3081 в условиях лесосеки. Сейчас к нему присоединилась вторая новая машина - форвардер AMKODOR FF1681, задача которого - грузить заготовленные харвестером лесоматериалы (сортименты) на собственное шасси и вывозить их из леса в места складирования", - рассказали в пресс-службе.

Это инновационная техника тяжелого класса повышенной производительности, которая предназначена, в первую очередь, для эксплуатации в условиях лесозаготовок в России.

AMKODOR FF1681 оснащен системой продольного перемещения щита, что позволяет торцевать перевозимые лесоматериалы и грузить сортименты с учетом оптимальной нагрузки на колеса. Грузовой отсек может расширяться на 0,6 м при перевозке короткомерных сортиментов.

"Форвардер без проблем загружает и перевозит более 20 кубометров древесины. Он также оснащен лебедкой для самовытаскивания, но пока, в зимний период лесозаготовки, она ему не понадобилась, - подчеркнули в пресс-службе. - В машине воплощены лучшие технические решения, а все системы форвардера управляются электроникой. При испытаниях они будут настроены и оптимизированы".

В дальнейшем машину испытают в условиях российских лесосек.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-