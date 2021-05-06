"АМКОДОР" начал испытания инновационного дорожного катка

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "АМКОДОР-Пинск" начались первичные испытания инновационной модели вибрационного самоходного двухвальцового шарнирно-сочлененного дорожного катка AMKODOR RT140A. В ближайшее время для продолжения испытаний машина будет передана "Брестоблдорстрою", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Машина AMKODOR RT140A разработана в "АМКОДОР-Пинск" при поддержке инновационного фонда Брестского областного исполнительного комитета. Она предназначена для эффективного уплотнения асфальтобетонных покрытий и их щебенчатых, гравийных, шлаковых оснований при строительстве и ремонте автомобильных дорог, аэродромов, промышленных площадок.

"Дорожный каток оснащен задним осцилляционным и передним вибрационным вальцами с изменяемым направлением вибрации, конструктивно состоит из двух полурам, связанных шарнирным соединением с двумя степенями свободы, что обеспечивает так называемый крабовый ход в каждую сторону. Кроме того, рулевое управление имеет режим малого радиуса - он составляет всего 5 м. Эти особенности конструкции делают машину высокоманевренной, несмотря на ее внушительные размеры", - рассказали в пресс-службе.

На технике может дополнительно устанавливаться интеллектуальная система контроля уплотнения асфальта.

Работа оператора на новом катке будет комфортной благодаря установленному в кабине поворотному сиденью, управлению с помощью джойстика, отсутствию вибрационного воздействия от силовой установки, а также возможности хорошего обзора вальца, системы орошения и рабочих поверхностей.

"Это новый и востребованный для нас продукт. Вес катка составляет 14 т - такая техника в Беларуси до этого не выпускалась. У нас в планах испытание этой машины с последующим ее выкупом", - подчеркнули специалисты "Брестоблдорстроя".

После завершения испытаний опытного образца планируется выпуск опытной партии, а затем и серийный выпуск AMKODOR RT140A.

ЗАО "АМКОДОР-Пинск" - один из самых мощных и хорошо оснащенных заводов холдинга. Новые перспективы открылись для него в 2016 году, когда на предприятии была завершена масштабная реконструкция. Завод производит машины на базе трактора "Беларус-92П", катки, экскаваторы-погрузчики, фронтальные одноковшовые погрузчики, снегоочистители, шарнирно-сочлененные самосвалы, а также технику для торфодобывающей промышленности.-0-