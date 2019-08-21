"Амкодор" наладит выпуск узлов и деталей на сборочном производстве в Египте

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Амкодор" наладит выпуск деталей и узлов для погрузчиков на сборочном производстве в Египте. Лицензионное соглашение о сборке продукции подписано в Каире, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель директора маркетинг-центра ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Леонид Пинчук.

Подписи под документом поставили министр военной промышленности Египта, генеральный директор ОАО "Амкодор", руководители компании ECARD (дилера "Амкодор" в Египте) и завода Национальной организации военной промышленности Египта, где организована сборка. Предусматривается, что в течение двух лет совместными усилиями будет достигнут уровень локализации, позволяющий реализовывать произведенную продукцию не только на территории Египта, но и в странах-партнерах (COMESA, страны Ближнего Востока).

Соглашение подписано при поддержке посольства Беларуси в Египте в рамках реализации поручений главы белорусского государства, данных во время визита в Египет в 2017 году и во время визита президента Египта в Минск в июне 2019 года.

Сборочное производство техники "Амкодор" организовано в городе Аль-Заабль. Здесь собирают фронтальные и универсальные погрузчики, погрузчики с бортовым поворотом и другую специальную технику. "Если раньше мы просто собирали технику из машинокомплектов, то теперь предполагается передача технической документации, по которой будет производиться локализация согласованных узлов и деталей. Первым этапом станет производство в Египте таких элементов, как ковши для погрузчиков", - отметил Леонид Пинчук.

На рынок Египта холдинг вышел в конце 2017 года, меморандум о создании сборочного производства подписан в начале декабря 2018 года. В эту страну уже отгружено 30 единиц техники, подписан контракт на поставку до конца года еще 10 машин и 20 машинокомплектов.-0-