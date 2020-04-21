"Амкодор-Онего" в Карелии получил первую партию мостовых кранов

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие "Амкодор-Онего" в Петрозаводске (Республика Карелия) получило первую партию мостовых кранов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга".

Семь мостовых кранов грузоподъемностью от 3,2 до 16 т прибыли в ООО "Амкодор-Онего". До конца апреля будет поставлена вторая партия оборудования. "Оно необходимо для реализации инвестиционного проекта по созданию на площадях бывшего Онежского тракторного завода высокотехнологичного импортозамещающего производства полного цикла по выпуску лесозаготовительной техники: харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса", - отметили в пресс-службе.

Мостовые краны произведены на УП "Амкодор-ДОМЗ" (Дзержинск, Минская область). Предприятие специализируется на выпуске грузоподъемного оборудования, промышленного такелажа и некоторых моделей специальной колесной техники. "Изготовленные для "Амкодор-Онего" краны - оборудование нового поколения. Они управляются с пола при помощи радиосигнала, что обеспечивает высокие стандарты безопасности для персонала. В ближайшее время будет проводиться их монтаж и наладка", - рассказали в холдинге.

Накануне ООО "Амкодор-Онего" посетил министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев. Он ознакомился с мерами безопасности в связи с коронавирусной инфекцией. Отметил, что на предприятии используются антисептики для рук, защитные маски, обрабатываются дезинфицирующими средствами офисные и производственные помещения, места общего пользования, часть сотрудников переведена на удаленную работу.

Министр также подчеркнул: правительство придает большое значение инвестиционному проекту по созданию производства лесных машин в Карелии. Планируется, что инвестиции в модернизацию с белорусской стороны составят 500 млн российских рублей.

Сейчас на предприятии собирают форвардеры АМКОДОР 2662-01 и АМКОДОР 2682-01, а также харвестеры АМКОДОР 2561, АМКОДОР 2561-01. Для этих машин выдано заключение о подтверждении их производства на российской территории. "Это позволяет предприятию использовать оказываемые Минпромторгом России меры господдержки для предоставления потребителям льготных условий", - добавили в пресс-службе.

В 2020 году "Амкодор-Онего" планирует выпустить 60 единиц лесной техники, которая будет продана в российские регионы. На полную мощность предприятие выйдет в 2030 году. К этому сроку объем производства должен достичь 540 машин в год.-0-