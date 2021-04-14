14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "АМКОДОР" оснастил лесовозный полуприцеп манипулятором собственного производства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"АМКОДОР-ДОМЗ" cовместно с управлением генерального конструктора создал модель универсального лесовозного полуприцепа грузоподъемностью 10 т AMKODOR 2310 с манипулятором собственного производства серии KF4556, оснащенным грейферным захватом серии KG20. Машина предназначена для сбора, погрузки и транспортировки сортиментов и других круглых лесоматериалов по территории лесосек и лесовозным дорогам. Полуприцеп агрегатируется с лесохозяйственным трактором "Беларус" МУЛ1221, а также другими тракторами тягового класса 2.0.

Среди преимуществ АМКОДОР 2310 - срок эксплуатации до 10 лет, возможность применения удлинителя грузового отсека, установки гидросистемы поворота дышла и насоса привода, а также обслуживание полуприцепов в гарантийный и послегарантийный период на базе торгово-сервисных центров холдинга и др.

Опытный образец полуприцепа проходил испытания в реальных условиях при работе в лесохозяйственных предприятиях Беларуси. "Отзывы поступили положительные, и часть машин уже приобретена пользователями, в том числе из России. По опыту, средняя производительность составила 700-800 куб. м древесины в месяц, - рассказали в пресс-службе. - Полуприцеп зарекомендовал себя как надежный и простой в обслуживании. Среди его достоинств отмечены доступная цена, хорошая маневренность, проходимость и устойчивость за счет применения гидросистемы поворота дышла, широких шин и низкого расположения центра тяжести, а также надежность гидросистемы, эффективность тормозов".

Первоначально полуприцеп оснащался импортными манипуляторами, но сегодня холдинг готовится предложить потребителям машину с форвардерным манипулятором AMKODOR KF4556, не уступающим зарубежным аналогам и созданным в полном соответствии с современными мировыми требованиями. "На выходном звене манипулятора установлены подвеска, ротатор и захват. Конструкция позволяет точно подводить захват к выбранному для подъема и погрузки сортимента. Манипулятор обеспечивает возможность дотянуться на расстояние до 5,6 м. При этом минимальная грузоподъемность на максимальной дальности составляет 500 кг. Средний ресурс службы не менее 8 тыс. ч, а это складывается в годы работы", - подчеркнули на предприятии.

В настоящее время полуприцеп AMKODOR 2310 с манипулятором собственного производства проходит испытания в реальных условиях лесосек. "Уже первые итоги позволяют говорить о том, что холдинг сделал большой шаг по пути импортозамещения, одновременно снизив стоимость продукции для потребителей", - добавили в пресс-службе.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-