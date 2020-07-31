"Амкодор" открыл научно-технический центр

Дипломатия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 31 июля 2020
Минск Переменная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:23 Концерты, ярмарки и душевные встречи - культурная акция в Минской области Культура
17:21 Новое предприятие включено в состав "Беллесбумпрома" Экономика
17:21 Образец минимализма: LG представила OLED-телевизоры с уникальным "галерейным дизайном" Технологии
17:19 Хоккеисты "Юности" добились второй победы на турнире памяти Александра Дубко, обыграв "Гомель" Спорт
17:17 Общий уровень преступности в Минске за полугодие снизился на четверть Регионы
17:08 В Беларуси ограничено купание в 28 зонах отдыха, запрещено в 15 Общество
17:07 Пограничные ведомства Беларуси и Украины подпишут протокол о порядке обмена информацией Общество
17:06 CERT.BY рассказал о мошеннических схемах вишинга Общество
17:01 В Солигорске намерены построить парк аттракционов Регионы
17:01 Научно-технические центры в холдингах способствуют ускорению инновационных разработок - Шумилин Общество
16:56 В Берлине напали на торговый центр В мире
16:53 Первый комбайнер-тысячник появился на жатве в Витебской области Регионы
16:52 Совмин скорректировал размер компенсаций расходов по сбору отходов товаров и упаковки Экономика
16:51 В Беларуси вводятся новые стандарты на парфюмерно-косметическую продукцию Экономика
16:43 Минлесхоз рассказал, какие изменения планируется внести в правила охоты Общество
16:41 "Амкодор" открыл научно-технический центр Экономика
16:40 ФОТОФАКТ: Необычная очередь в музей мадам Тюссо в Лондоне Калейдоскоп
16:32 Рост БПМ, детских пособий и пенсий - что изменится в Беларуси с 1 августа Общество
16:28 В ЦИК поданы документы на аккредитацию 149 наблюдателей от СНГ на выборах президента Политика
16:09 В латвийском пункте пропуска "Патерниеки" с 3 августа возможно замедление оформления транспорта Общество
16:08 День белорусских студотрядов отпразднуют 1 августа Общество
15:59 Тела четырех человек обнаружили на турбазе в Алтайском крае В мире
15:51 ФОТОФАКТ: День рождения тапира отметили в зоопарке Ровно Калейдоскоп
15:42 "Деревню будущего" начинают строить под Брестом Регионы
15:41 Житель Речицы задержан в Минске за распространение гашиша Происшествия
15:38 На двух водоемах Минской области ограничено купание детей, Дубровское все еще под запретом Регионы
15:31 Милиция обеспечила общественный порядок на массовом мероприятии в парке Дружбы народов в Минске Регионы
15:28 Получивших ожоги работников Светлогорского ЦКК доставят в Минск Происшествия
15:23 Хоккеисты минского "Динамо" встретились с одноклубниками из Молодечно в первом предсезонном матче Спорт
15:23 Орден Красной Звезды передали базе хранения бронетанкового имущества в Могилевском районе Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
31 июля 2020, 16:41

"Амкодор" открыл научно-технический центр

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-технического центра ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", передает корреспондент БЕЛТА.

В центре будут внедряться передовые технологии проектирования, проводиться научно-исследовательские работы по совершенствованию продукции холдинга, создаваться опытные образцы машин и агрегатов, проводиться их испытания, отрабатываться технологии сборки и постановки продукции в производство. Готовый к производству продукт и отработанные технологии его создания будут передаваться на профильные заводы.

/Будет дополнено/.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
наука предприятие производство церемония
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Новое предприятие включено в состав "Беллесбумпрома"
Фото из архива Совмин скорректировал размер компенсаций расходов по сбору отходов товаров и упаковки
Фото из архива В Беларуси вводятся новые стандарты на парфюмерно-косметическую продукцию
Фото из архива Семь новых резидентов могут появиться в "Великом камне" к концу года
Фото из архива Доллар и российский рубль на торгах 31 июля подешевели, евро подорожал
Роман Головченко Головченко: благополучие малых городов зависит от экономического здоровья предприятий
Главное
Фото из архива Рост БПМ, детских пособий и пенсий - что изменится в Беларуси с 1 августа
Головченко: благополучие малых городов зависит от экономического здоровья предприятий
В Беларуси выздоровели и выписаны 62 444 пациента с COVID-19
Ваша лучшая инвестиция! Бизнес-помещения в "Минск Мир" и "Парк Челюскинцев" на летних условиях!
Топ-новости
У Беларуси есть ресурсы для ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста - Петришенко
В ЦИК поданы документы на аккредитацию 149 наблюдателей от СНГ на выборах президента
Научно-технические центры в холдингах способствуют ускорению инновационных разработок - Шумилин
Минсвязи подготовило проект концепции госпрограммы по цифровому развитию страны на 2021-2025 годы
Минлесхоз рассказал, какие изменения планируется внести в правила охоты
Нацбанк ожидает замедление роста цен
Обращение: анонимные призывы от имени солигорских шахтеров - провокация
РЕПОРТАЖ: ПДД на языке жестов
На селе много делается для поддержки молодежи - мнение
Совмин скорректировал размер компенсаций расходов по сбору отходов товаров и упаковки
Фестиваль "Зов Полесья" помогает раскрыть потенциал Припятского края - Субботин
CERT.BY рассказал о мошеннических схемах вишинга
Милиция обеспечила общественный порядок на массовом мероприятии в парке Дружбы народов в Минске
Успехи в здравоохранении возможны только при стабильном развитии государства - врач
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 14 августа
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Подготовка и проведение выборов Президента Беларуси Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.