"Амкодор" открыл научно-технический центр

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-технического центра ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", передает корреспондент БЕЛТА.

В центре будут внедряться передовые технологии проектирования, проводиться научно-исследовательские работы по совершенствованию продукции холдинга, создаваться опытные образцы машин и агрегатов, проводиться их испытания, отрабатываться технологии сборки и постановки продукции в производство. Готовый к производству продукт и отработанные технологии его создания будут передаваться на профильные заводы.

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