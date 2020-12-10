10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Амкодор" отправил первый харвестер в Украину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

"В адрес лесозаготовительной организации Украины отгружен харвестер "Амкодор 2551". Он предназначен для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты заранее заданной длины при проведении сплошных рубок", - сказали в пресс-службе.

Машина оснащена дизельным двигателем Минского моторного завода мощностью 180 л.с. и харвестерной головкой, которая идеально подходит для заготовки хвойной древесины и позволяет спиливать и обрабатывать стволы деревьев диаметром до 670 мм.

Также харвестер оборудован встроенной электронной системой, позволяющей задавать требуемые параметры сортиментов и вести их учет по видам породы, объему в кубических и погонных метрах, а также в штуках заготовленных стволов.

"Лесозаготовители Украины уже знакомы с техникой холдинга, ранее им поставлялись форвардеры "Амкодор 2662-01", применяемые для сбора, погрузки и транспортировки по территории лесосек, волокам и лесовозным дорогам сортиментов и других круглых лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования древесины. Благодаря своей производительности и надежности машины получили хорошие отзывы эксплуатирующих организаций", - добавили на предприятии.

ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-