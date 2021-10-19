19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "АМКОДОР" планирует к концу года увеличить объем производства в 1,8 раза. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Совета директоров холдинга Александр Шакутин во время презентации новинок лесозаготовительной техники и элементной базы собственного производства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы идем с темпами роста 170%. В первом полугодии у нас были некоторые проблемы с поставкой комплектующих для лесных машин, что сдерживало выпуск техники. Сейчас многие комплектующие освоили сами, поставили в производство. Плюс мы нашли новых партнеров, которые начали их для нас изготавливать. Думаю, с учетом всех наших возможностей мы увеличим объем производства и год закончим с темпами роста более 180%, - сказал Александр Шакутин. - Все, что производим, - мы продаем, а за отдельными машинами, такими как лесные, стоит очередь, внесена предоплата на несколько месяцев вперед".

/Будет дополнено/.-0-