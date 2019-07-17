17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Амкодор" планирует расширить перечень моделей поставляемой в Приморский край техники и развивать сервисное направление, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия по итогам визита делегации российского региона во главе с губернатором Олегом Кожемяко.

Гости ознакомились с образцами серийных машин и новинками, разработанными специалистами холдинга. Также стороны обсудили перспективы сотрудничества.

В пресс-службе отметили, что у предприятия с Приморьем сложились крепкие деловые связи. В прошлом году в этот регион поставлено сельскохозяйственной и коммунальной техники на сумму около $2 млн. Машины в непростых условиях Дальнего Востока зарекомендовали себя с положительной стороны. В настоящее время готовится к поставке очередная партия техники для различных отраслей экономики.

Холдинг "Амкодор" объединяет 30 предприятий, выпускающих более 120 моделей и модификаций техники для агропромышленного, дорожно-строительного, жилищно-коммунального, лесопромышленного, производственно-логистического комплексов.-0-